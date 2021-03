Francesco Arca in lacrime a Verissimo: l’attore crolla guardando le dolci immagini dei figli (Di sabato 27 marzo 2021) La fiction di Canale 5 del momento, Svegliati amore mio, lo vede protagonista al fianco di Sabrina Ferilli in una storia di amore e sofferenze. Francesco Arca è tornato in scena e, ai microfoni di Verissimo, si racconta a Silvia Toffanin mostrando soprattutto il suo lato più dolce e sensibile. Esploso in lacrime al termine di una clip, l’attore racconta l’amore puro e incondizionato per i figli. Francesco Arca ospite a Verissimo Svegliati amore mio è la nuova fiction di Canale 5, in onda in prima serata nel corso di queste settimane. Una storia di amore e sofferenza in cui le vicende della famiglia della protagonista, interpretata da Sabrina Ferilli, si intrecciano alla quanto mai attuale problematica legata alle acciaierie e ai ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 27 marzo 2021) La fiction di Canale 5 del momento, Svegliati amore mio, lo vede protagonista al fianco di Sabrina Ferilli in una storia di amore e sofferenze.è tornato in scena e, ai microfoni di, si racconta a Silvia Toffanin mostrando soprattutto il suo lato più dolce e sensibile. Esploso inal termine di una clip,racconta l’amore puro e incondizionato per iospite aSvegliati amore mio è la nuova fiction di Canale 5, in onda in prima serata nel corso di queste settimane. Una storia di amore e sofferenza in cui le vicende della famiglia della protagonista, interpretata da Sabrina Ferilli, si intrecciano alla quanto mai attuale problematica legata alle acciaierie e ai ...

