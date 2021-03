F2 | GP Bahrain 2021 | risultati e classifica seconda Sprint Race | trionfa Piastri

(Di sabato 27 marzo 2021) Oscarvince ladel sabato del Gran Premio deldi Formula 2. Nel primo appuntamento stagionalegara che è appannaggio del pilota australiano della Prema, capace di precedere Zhou e Daruvala che salgono con lui sul podio di questa che è lagaradi giornata. Perde laposizione Lundgaard, che ha subito una penalità. La prima aveva visto il trionfo del neozelandese Liam Lawson davanti a Daruvala e Beckmann. Come previsto dal nuovo regolamento, il sabato invece si corrono due. La griglia di partenza della primaè composta dai primi dieci del venerdì invertiti. I ...

La Ferrari si gode un ottimo quarto posto di Charles Leclerc nella prima qualifica della stagione. Anche un po' inatteso per certi versi, sicuramente incoraggiante, pensando a come da Maranello ...E' un Carlos Sainz contento a metà quello che ha commentato il sabato di Sakhir, consapevole che poteva andare meglio ma anche peggio, dopo quel problema a fine Q1, per una sessione emotivamente molto ...Guarda le dirette di sky Video. Video diSport. Temi. Calcio; Calcio estero; Calciomercato; MotoGP; Formula 1; Motori; NBA; Basket; Tennis; Volley; Ciclismo; Rugby; Sport USA; Altr ...Max Verstappen ha conquistato la pole position del Gp del Bahrain, primo appuntamento della stagione di F1. Il pilota della Red Bull con il tempo di 1’28?997 ha preceduto di 388 millesimi le Mercedes ...