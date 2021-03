F1, Pierre Gasly: “Sapevamo di avere una monoposto performante” (Di sabato 27 marzo 2021) Pierre Gasly esprime i proprio parere al termine delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, primo atto del Mondiale F1 2021. Il francese di casa AlphaTauri ha completato al quinto posto la Q3 con il tempo di 1.29.809. Il vincitore del Gran Premio d’Italia paga 812 millesimi dall’olandese Max Verstappen (Red Bull), autore della pole-position. Il transalpino conferma l’ottima velocità della monoposto di Faenza, auto che è cresciuta rispetto alla passata stagione. Gasly scatterà in terza fila davanti all’australiano Daniel Ricciardo, all’esordio con la casa di Woking. L’ex vincitore della FIA F2 ha dichiarato ai microfoni della massima formula: “Onestamente sono davvero felice di questa prima qualifica dell’anno. È sempre bene avere una buona base di partenza e iniziare la stagione nel miglior modo ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021)esprime i proprio parere al termine delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, primo atto del Mondiale F1 2021. Il francese di casa AlphaTauri ha completato al quinto posto la Q3 con il tempo di 1.29.809. Il vincitore del Gran Premio d’Italia paga 812 millesimi dall’olandese Max Verstappen (Red Bull), autore della pole-position. Il transalpino conferma l’ottima velocità delladi Faenza, auto che è cresciuta rispetto alla passata stagione.scatterà in terza fila davanti all’australiano Daniel Ricciardo, all’esordio con la casa di Woking. L’ex vincitore della FIA F2 ha dichiarato ai microfoni della massima formula: “Onestamente sono davvero felice di questa prima qualifica dell’anno. È sempre beneuna buona base di partenza e iniziare la stagione nel miglior modo ...

Blacks_n_Blues : Sorpasso su Perez, Spa 2020. Questo è tutto ciò che penso su Pierre Gasly ed il suo talento. - mart16na : PIERRE 'FRA DI ZONA UE FIGA APE IN CENTRO ALLA TERRAZZA APEROL' GASLY PARTE IN P5 - hilaris__ : Qui per parlare delle magie che Pierre Gasly sta facendo con l'alpha tauri da quando la Red Bull ha deciso di '' punirlo'' - frabipola : RT @alexsiaadv: MAX VERSTAPPEN IN POLE, CHARLES LECLERC IN SECONDA FILA E PIERRE GASLY IN TERZA MI VIENE DA PIANGERE - rubynhuud : RT @megalomaxi92: Che cosa sta combinando Pierre Gasly. Mamma mia. #F1 #BahrainGP -