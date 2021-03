F1 | GP Bahrain 2021 | il super giro di Leclerc che vale il quarto posto in qualifica VIDEO

(Di sabato 27 marzo 2021)da cuore in gola per Charlesnelle qualifiche del Gran Premio deldi Formula 1. Il pilota monegasco con il suo one shot si prende la seconda fila con iltempo e comincia bene per la Ferrari il Mondiale, visto che si può anche pensare di lottare per il podio in gara. Il classe 1996 è stato praticamente perfetto a Sakhir, andiamo a rivedere tutto il suodecisivo nelin alto. SportFace.

Sakhir , 27 marzo- La Formula 1 è finalmente tornata in pista per la stagionecon le qualifiche del GP del. Max Verstappen ha lanciato un segnale importante in questa prima tappa di quello che sarà il Mondiale più lungo di sempre, con 23 corse in programma durante ...Un grande Max Verstappen ha dominato le prime qualifiche della F1. L'olandese della Red Bull, che aveva brillato anche nei test prestagionali e nelle libere del ...delle ottime prove qui in...Il pluridecorato campione britannico è soddisfatto dei progressi della sua Mercedes e guarda con fiducia alla gara.Sakhir (Bahrain), 27 marzo 2021 - La Formula 1 è finalmente tornata in pista per la stagione 2021 con le qualifiche del GP del Bahrain. Max Verstappen ha lanciato un segnale importante in questa prima ...