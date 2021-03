ePrix Roma secondo appuntamento | l’annuncio dalla Formula E

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 marzo 2021) L’E-Prix didella stagione 7 diE sarà ripetuto con unche andrà in scena domenica 11 aprile. In fotocopia con ciò che accadde agli E-Prix dell’Arabia Saudita,ospiterà laE per due giorni consecutivi, la prima volta per l’evento italiano. Con questa nuova organizzazione,accoglierà laE per il terzo e quarto round della stagione, e avverrà la stessa cosa anche per l’E-Prix di Valencia, che ospiterà le tappe 5 e 6. E-Prixin un solo weekend Il campionato diE tornerà ail 10 e 11 aprile per la stagione 7. Per la capitale italiana sarà la terza volta che la ...