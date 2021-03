Covid, quando finirà? "A inizio giugno avremo zero casi" (Di sabato 27 marzo 2021) "La fine della pandemia? Questo virus non se ne andrà, ormai è chiaro: dobbiamo conviverci. Però, seguendo i dati dell'Institute for health metrics and evaluation fondato da Bill Gates, si può provare ... Leggi su quotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) "La fine della pandemia? Questo virus non se ne andrà, ormai è chiaro: dobbiamo conviverci. Però, seguendo i dati dell'Institute for health metrics and evaluation fondato da Bill Gates, si può provare ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, la Campania comprerà il vaccino Sputnik. Contratto con fondo russo che diventerà efficace quando Ema darà vi… - NicolaPorro : Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a v… - DSantanche : Quando parlano con leggerezza di “2-3 mesi di ritardo nei #vaccini” non pensano ai 400 morti al giorno per #covid??… - utini19 : Non è stata ieri una bella giornata per i Salvini, oltre alla GDF a rovistare tra le carte ( e i telefonini) della… - PaoloScorpio : RT @jabbaTM: Scrivo un tweet che non scrivo mai.... QUANDO SCENDIAMO IN PIAZZA CONTRO LA DITTATURA DEL COVID??? -