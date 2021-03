Covid, morto il padre del comico Vito: “Ciao Papà” (Di sabato 27 marzo 2021) E’ morto a causa del coronavirus il padre di Stefano Bicocchi, in arte Vito. “Buon giorno ho una brutta notizia – scrive il comico in un post su Instagram – Papà Roberto ci ha lasciati questo virus maledetto non gli ha dato scampo. Lo voglio ricordare così. Ciao Papà”. Con un altro messaggio, accompagnato da una foto di loro due insieme, Stefano Bicocchi ringrazia tutti per la “grande dimostrazione di affetto verso mio Papà” con cui “ci avete reso un po’ più leggero questo dolore. Grazie”. padre e figlio (nella foto dal profilo Instagram) andavano in onda con il programma ‘Vito con i suoi’, per la regia di Stefano Monticelli, su Gambero Rosso Channel. “Insieme a mio padre Roberto, ex cuoco ora in ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 marzo 2021) E’a causa del coronavirus ildi Stefano Bicocchi, in arte. “Buon giorno ho una brutta notizia – scrive ilin un post su Instagram –Roberto ci ha lasciati questo virus maledetto non gli ha dato scampo. Lo voglio ricordare così.”. Con un altro messaggio, accompagnato da una foto di loro due insieme, Stefano Bicocchi ringrazia tutti per la “grande dimostrazione di affetto verso mio” con cui “ci avete reso un po’ più leggero questo dolore. Grazie”.e figlio (nella foto dal profilo Instagram) andavano in onda con il programma ‘con i suoi’, per la regia di Stefano Monticelli, su Gambero Rosso Channel. “Insieme a mioRoberto, ex cuoco ora in ...

