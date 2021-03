Chris Evans cede alla combo T-shirt scollata e camicia aperta (con un colpo da maestro) (Di sabato 27 marzo 2021) Nel 2019 Chris Evans , AKA Captain America, ha incendiato la Twittersfera quando nel trailer di Knives Out è comparso con un maglione Aran irlandese indossato a nudo sui suoi muscoli. Poi ha spaccato l'Internet alla fine del 2020 facendosi sfuggire accidentalmente un'immagine delle sue pudenda, fatto che naturalmente è diventato trend topic dall'America al Regno Unito. Ora ha di nuovo catalizzato l'attenzione degli utenti di Twitter. Colpa di un'intervista virtuale per ACE Universe che Chris Evans ha fatto insieme a suo fratello, Scott, pure lui attore. Il trentanovenne da cardiopalma si è sporto troppo su zoom e così tutti sono impazziti per la sua camicia con scollatura alla cubana indossata su una maglia della salute bianca, da cui spuntavano dettagli dei suoi ... Leggi su gqitalia (Di sabato 27 marzo 2021) Nel 2019, AKA Captain America, ha incendiato la Twittersfera quando nel trailer di Knives Out è comparso con un maglione Aran irlandese indossato a nudo sui suoi muscoli. Poi ha spaccato l'Internetfine del 2020 facendosi sfuggire accidentalmente un'immagine delle sue pudenda, fatto che naturalmente è diventato trend topic dall'America al Regno Unito. Ora ha di nuovo catalizzato l'attenzione degli utenti di Twitter. Colpa di un'intervista virtuale per ACE Universe cheha fatto insieme a suo fratello, Scott, pure lui attore. Il trentanovenne da cardiopalma si è sporto troppo su zoom e così tutti sono impazziti per la suacon scollaturacubana indossata su una maglia della salute bianca, da cui spuntavano dettagli dei suoi ...

scarletwxnda_ : chris evans mi manchi fatti vivo - mrsdavid_malik : RT @greenvloloxhs: “come ti senti a sapere che non starai mai con chris evans?” - evansveins : @nialllaufeyson Qualcuno che commenta con “ho visto quello di Chris Evans” Penso che tutti quelli presenti abbiano… - ericazangaaa : RT @greenvloloxhs: “come ti senti a sapere che non starai mai con chris evans?” - STreatpeople : RT @greenvloloxhs: boh raga chris evans è letteralmente l’uomo più attraente che abbia mai visto, ma come fa -