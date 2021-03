Chi è Irene Capuano, la dolce metà dell’ex tronista Francesco Arca (Di sabato 27 marzo 2021) Irene Capuano, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è la ragazza che ha fatto mettere la tesa a posto a Francesco Arca. Irene Capuano è la dolce metà di Francesco Arca, classe 1979. La giovane ha iniziato ad avere notorietà con la partecipazione al programma Uomini e Donne nell’edizione 2006-2007. Era una delle corteggiatrici del tronista Fernando Vitale. Chi è Irene Capuano La fidanzata di Francesco Arca si chiama Irene Capuano: romana, di professione modella, è una bella ragazza molto camaleontica nella scelta dei look. Dopo l’esperienza di Uomini e Donne e il flop della storia con ... Leggi su ck12 (Di sabato 27 marzo 2021), ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è la ragazza che ha fatto mettere la tesa a posto aè ladi, classe 1979. La giovane ha iniziato ad avere notorietà con la partecipazione al programma Uomini e Donne nell’edizione 2006-2007. Era una delle corteggiatrici delFernando Vitale. Chi èLa fidanzata disi chiama: romana, di professione modella, è una bella ragazza molto camaleontica nella scelta dei look. Dopo l’esperienza di Uomini e Donne e il flop della storia con ...

