Chi è Ibla: età, carriera e vita privata della cantante di Amici 20 (Di sabato 27 marzo 2021) Talento canoro della scuola di Amici 20, Ibla arriva in corsa nel programma di Canale 5. Il ritardo nelle ‘lezioni’ non le impedisce tuttavia di conquistare il pass per il serale, dove la cantante viene però eliminata nella seconda puntata, in onda stasera sabato 27 marzo. Già a rischio nella serata di debutto, Ibla era finita al ballottaggio con Raffaele e Martina, riuscendo tuttavia a salvarsi. Ibla, età e carriera della concorrente di Amici 20 All’anagrafe Claudia Iacono, la cantante si è presentata ad Amici 20 con il nome di Ibla. Il suo ingresso, avvenuto lo scorso gennaio, era stato supportato da Rudy Zerbi che, però, nel corso dei mesi, si è ricreduto sulle sue capacità. ... Leggi su urbanpost (Di sabato 27 marzo 2021) Talento canoroscuola di20,arriva in corsa nel programma di Canale 5. Il ritardo nelle ‘lezioni’ non le impedisce tuttavia di conquistare il pass per il serale, dove laviene però eliminata nella seconda puntata, in onda stasera sabato 27 marzo. Già a rischio nella serata di debutto,era finita al ballottaggio con Raffaele e Martina, riuscendo tuttavia a salvarsi., età econcorrente di20 All’anagrafe Claudia Iacono, lasi è presentata ad20 con il nome di. Il suo ingresso, avvenuto lo scorso gennaio, era stato supportato da Rudy Zerbi che, però, nel corso dei mesi, si è ricreduto sulle sue capacità. ...

Advertising

AlessiaMoliter5 : SCUSATE MA OLTRE A IBLA CHI È STATO ELIMINATO? EH REGÀ ORMAI M’HANNO SPOILERATO TUTTA LA PUNTATA,ORA VOGLIO SAPERE.. #Amici20 #Amici2020 - zazoomblog : Ibla chi è la cantante di Amici 2021: età altezza vita privata e Instagram - #cantante #Amici #2021: #altezza - TommyMerlo_ : Che amarezza pensare che domani sarà l ultima puntata per Ibla... Non ho più neanche le forze per sostenere Raffa t… - ___mariaelisa__ : @helena_giambra chi ti pare,tranne quelli che ho gia detto e tommaso,ibla ed enula,scegli tu - overthinker_grl : Ibla ride bene chi ride ultimo ?? #amici20 #AMICI20 -