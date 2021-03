Blocco mobilità docenti, né conferme né smentite. I sindacati: “Non sappiamo nulla. Attendiamo incontro per l’ordinanza” (Di sabato 27 marzo 2021) Una fake news orchestrata ad arte oppure un principio di verità che non riesce a manifestarsi? Sono questi i due poli opposti, che si attraggono in un circolo vizioso, da cui muove l'ipotesi di un Blocco della mobilità docenti e Ata per il 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 marzo 2021) Una fake news orchestrata ad arte oppure un principio di verità che non riesce a manifestarsi? Sono questi i due poli opposti, che si attraggono in un circolo vizioso, da cui muove l'ipotesi di undellae Ata per il 2021. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Blocco mobilità Vincolo quinquennale, non solo madri e padri ma anche docenti single beffati: 'Con il blocco niente famiglia per noi' ...aver ottenuto la cattedra di ruolo non riescono a cambiare provincia o regione a causa del blocco ... "I docenti sono dei furbetti che rubano il ruolo al nord, per poi chiedere la mobilità al sud" Quante ...

Mobilità 2021: aspettando l'arrivo dell'OM, vediamo come si perde la continuità tweet Mentre qualcuno parla di blocco della mobilità per l'anno scolastico 2021/2022, visto il ritardo della pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale, ci piace ricordare che la mobilità 2018/2019 partì il 3 aprile 2018 e quella ...

Bonus mobilità, finiscono i fondi. Stop alle nuove richieste. Ma i rimborsi non erano per tutti? Corriere della Sera