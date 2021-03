Atalanta, Gasperini: “Non ho mandato io via Gomez. Alla Juve per 5 anni? No, è troppo lungo…” (Di sabato 27 marzo 2021) L’Atalanta è una speranza per il calcio: dimostra come il lavoro, il coraggio, le idee e il collettivo possano condurre a traguardi mai raggiunti. La prima e la seconda avventura in Champions sono stati un premio straordinario ad un piccolo grande club, a Gian Piero Gasperini e ai suoi eroi. Pressing, smarcamenti la velocità, ritmo e attacco agli spazi. Tutti gli amanti del bel gioco e della generosità tiferanno per questa piccola grande squadra. Il Gasp a Radio Deejay ha parlato della sua creatura partendo della partita di ritorno contro il Real Madrid: "L'obiettivo era restare in partita almeno nel primo tempo e poi rischiare un po' di più, era comunque difficile. Ci stavamo riuscendo bene. Dire che l'Atalanta fosse favorita era un po' troppo. Il Real Madrid delle ultime partite lasciava un po' a desiderare, ma poi ... Leggi su itasportpress (Di sabato 27 marzo 2021) L’è una speranza per il calcio: dimostra come il lavoro, il coraggio, le idee e il collettivo possano condurre a traguardi mai raggiunti. La prima e la seconda avventura in Champions sono stati un premio straordinario ad un piccolo grande club, a Gian Pieroe ai suoi eroi. Pressing, smarcamenti la velocità, ritmo e attacco agli spazi. Tutti gli amanti del bel gioco e della generosità tiferanno per questa piccola grande squadra. Il Gasp a Radio Deejay ha parlato della sua creatura partendo della partita di ritorno contro il Real Madrid: "L'obiettivo era restare in partita almeno nel primo tempo e poi rischiare un po' di più, era comunque difficile. Ci stavamo riuscendo bene. Dire che l'fosse favorita era un po'. Il Real Madrid delle ultime partite lasciava un po' a desiderare, ma poi ...

