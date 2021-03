Amici 20, chi è Giulia Stabile: tutto quello che c’è da sapere sulla ballerina (Di sabato 27 marzo 2021) Conosciamo meglio la ballerina-rivelazione di Amici 20, Giulia Stabile: età, carriera, curiosità e vita privata. (screenshot video)Giulia Stabile è la grande sorpresa della 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Classe 2002, la ballerina è nata a Roma il 5 marzo e ha quindi da poco compiuto 19 anni. Si tratta della seconda concorrente più giovane di quest’anno dopo Sangiovanni, il cantante 18enne con cui ha intrapreso un’appassionante love story che ha tenuto sulle spine per settimane tutti i telespettatori. Giulia è riuscita ad accedere al serale del talent show e fa parte della squadra Arisa-Pettinelli insieme al cantante Aka7even e al ballerino Samuele. Ti potrebbe interessare anche -> Serena Marchese ... Leggi su ck12 (Di sabato 27 marzo 2021) Conosciamo meglio la-rivelazione di20,: età, carriera, curiosità e vita privata. (screenshot video)è la grande sorpresa della 20esima edizione didi Maria De Filippi. Classe 2002, laè nata a Roma il 5 marzo e ha quindi da poco compiuto 19 anni. Si tratta della seconda concorrente più giovane di quest’anno dopo Sangiovanni, il cantante 18enne con cui ha intrapreso un’appassionante love story che ha tenuto sulle spine per settimane tutti i telespettatori.è riuscita ad accedere al serale del talent show e fa parte della squadra Arisa-Pettinelli insieme al cantante Aka7even e al ballerino Samuele. Ti potrebbe interessare anche -> Serena Marchese ...

