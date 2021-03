Zone gialle abolite fino al 30 aprile: scontro Salvini-Draghi (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar – Zone gialle abolite fino al 30 aprile: è scontro tra il premier Mario Draghi e il leader della Lega Matteo Salvini. Ancora, asili nido, elementari e prima media aperte anche in zona rossa dopo Pasqua: è questa la decisione che la cabina di regia presieduta da Draghi ha preso in vista del nuovo decreto sulle misure anti-Covid. Vince dunque la linea del rigore del ministro della Salute Roberto Speranza contro quella degli “aperturisti”, che chiedevano di riaprire dove possibile le attività ferme da troppo tempo, a partire da bar e ristoranti. Confermato anche il divieto di spostamento tra regioni. Dal canto suo, Salvini fa sapere che la Lega in Cdm non voterà una abolizione delle Zone ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar –al 30: ètra il premier Marioe il leader della Lega Matteo. Ancora, asili nido, elementari e prima media aperte anche in zona rossa dopo Pasqua: è questa la decisione che la cabina di regia presieduta daha preso in vista del nuovo decreto sulle misure anti-Covid. Vince dunque la linea del rigore del ministro della Salute Roberto Speranza contro quella degli “aperturisti”, che chiedevano di riaprire dove possibile le attività ferme da troppo tempo, a partire da bar e ristoranti. Confermato anche il divieto di spostamento tra regioni. Dal canto suo,fa sapere che la Lega in Cdm non voterà una abolizione delle...

