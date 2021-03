Xbox Indie Showcase: novità e trailer per The Wild at Heart! (Di venerdì 26 marzo 2021) Dalla conferenza Xbox Indie Showcase che stiamo seguendo in diretta per voi giungono interessanti novità e un trailer per The Wild at Heart di Moonlight Kids Tante sono le novità che stanno giungendo man mano dal palco dell’evento Microsoft dedicato ai titoli indipendenti. Dopo l’acquisizione di Zenimax, gruppo che contiene anche Bethesda, l’azienda sta comunque dando grande spazio anche ai piccoli studi che di grande hanno probabilmente solo il cuore. Uno dei titoli che stiamo decisamente tenendo d’occhio è The Wild at Heart, un action adventure sviluppato da Moonlight Kids, piccolissimo studio statunitense, dall’atmosfera surreale e davvero molto suggestiva. La storia narra del dodicenne Wake da Willwovale, una piccola città posta sul ciglio di ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 26 marzo 2021) Dalla conferenzache stiamo seguendo in diretta per voi giungono interessantie unper Theat Heart di Moonlight Kids Tante sono leche stanno giungendo man mano dal palco dell’evento Microsoft dedicato ai titoli indipendenti. Dopo l’acquisizione di Zenimax, gruppo che contiene anche Bethesda, l’azienda sta comunque dando grande spazio anche ai piccoli studi che di grande hanno probabilmente solo il cuore. Uno dei titoli che stiamo decisamente tenendo d’occhio è Theat Heart, un action adventure sviluppato da Moonlight Kids, piccolissimo studio statunitense, dall’atmosfera surreale e davvero molto suggestiva. La storia narra del dodicenne Wake da Willwovale, una piccola città posta sul ciglio di ...

