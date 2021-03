Vertice Europeo le aspettative erano molte, i risultati sono minimi (Di venerdì 26 marzo 2021) I dossier sul tavolo dei leader dell’Unione europea erano molteplici, in un contesto di crisi più grave dal dopoguerra, ad un anno esatto in Europa dall’emergenza sancita il 26 marzo del 2020 Raffaele Panico Nella foto, Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha partecipato alla Videoconferenza dei membri del Consiglio Europeo e all’Eurosummit. Tra i temi all’ordine del giorno, la pandemia di COVID-19, le relazioni con la Russia e la situazione nel Mediterraneo orientale – Turchia, il Mercato Unico, la trasformazione digitale, Politica Industriale ed Economia. In serata, la sessione straordinaria sulla cooperazione UE-USA, con la partecipazione del Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden.” Tutto però – in quella che doveva essere una due giorni, si è incartato sulla questione vaccinale, con reciproche frecciate, litigi e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 26 marzo 2021) I dossier sul tavolo dei leader dell’Unione europeaplici, in un contesto di crisi più grave dal dopoguerra, ad un anno esatto in Europa dall’emergenza sancita il 26 marzo del 2020 Raffaele Panico Nella foto, Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha partecipato alla Videoconferenza dei membri del Consiglioe all’Eurosummit. Tra i temi all’ordine del giorno, la pandemia di COVID-19, le relazioni con la Russia e la situazione nel Mediterraneo orientale – Turchia, il Mercato Unico, la trasformazione digitale, Politica Industriale ed Economia. In serata, la sessione straordinaria sulla cooperazione UE-USA, con la partecipazione del Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden.” Tutto però – in quella che doveva essere una due giorni, si è incartato sulla questione vaccinale, con reciproche frecciate, litigi e ...

Advertising

mlpedo1 : RT @pbecchi: Il vertice europeo è fallito. Amen. Siamo pieni di vaccini nascosti pronti per essere esportati. Mi chiedo: il generale Figliu… - Bianca34874951 : RT @pbecchi: Il vertice europeo è fallito. Amen. Siamo pieni di vaccini nascosti pronti per essere esportati. Mi chiedo: il generale Figliu… - joseadss : RT @pbecchi: Il vertice europeo è fallito. Amen. Siamo pieni di vaccini nascosti pronti per essere esportati. Mi chiedo: il generale Figliu… - tumi801 : RT @pbecchi: Il vertice europeo è fallito. Amen. Siamo pieni di vaccini nascosti pronti per essere esportati. Mi chiedo: il generale Figliu… - gordonzar : RT @pbecchi: Il vertice europeo è fallito. Amen. Siamo pieni di vaccini nascosti pronti per essere esportati. Mi chiedo: il generale Figliu… -