Renzi su Letta: "Meglio di Zingaretti, rivendica un profilo riformista" (Di venerdì 26 marzo 2021) Matteo Renzi parla di Italia Viva affermando di non avere alcuna intenzione di abbandonare il progetto, su Letta: "Meglio di Zingaretti". Matteo Renzi non ha intenzione di lasciare Italia Viva su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 marzo 2021) Matteoparla di Italia Viva affermando di non avere alcuna intenzione di abbandonare il progetto, su: "di". Matteonon ha intenzione di lasciare Italia Viva su Notizie.it.

Advertising

HuffPostItalia : Matteo Renzi: 'Letta meglio di Zingaretti. Italia Viva sarà decisiva nel 2023' - fattoquotidiano : Letta: “Alleanza con M5s per battere la destra. Conte leader è buona notizia, sicuro che ci capiremo. Dialogo con R… - ilriformista : In assemblea di IV @matteorenzi sfida @EnricoLetta a scegliere da che parte stare: riformismo o alleanza con Conte - fabiospes1 : RT @Linkiesta: #Renzi propone a Letta di scegliere candidate donne per le amministrative. E dice: «Se vogliono fare a meno di noi per rin… - GualcoGabriella : RT @007Vincentxxx: Il Mattino Mobile: Statt à casa ?? noi decisivi ??noi chì disse quello del 2% ??????se il #Pd pende da questo individuo ha gi… -