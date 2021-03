Raccolta settimanale di notizie sulle Criptovalute (Di venerdì 26 marzo 2021) Il prezzo di Bitcoin continua a lottare vicino al valore di $ 50.000 nonostante le notizie positive da parte di Tesla questa settimana I Bulls non riescono a prendere il controllo Bitcoin ha faticato durante questa settimana non riuscendo a riguadagnare il livello di $ 60k. La principale criptovaluta è stata in una modalità ribassista per la maggior parte della settimana poiché gli acquirenti hanno approfittato della situazione per acquistare. Le prestazioni di Bitcoin si sono trovate nella media da quando poche settimane fa ha raggiunto il prezzo più alto di tutti i tempi andando sopra i $ 61k. Il prezzo è salito brevemente in seguito alle notizie di Tesla, ma non si è mantenuto da quando i bears hanno ripreso il controllo del mercato. Entro la fine della settimana, il trading di Bitcoin si presenta appena sotto il segno di $ 53k ed è in calo di ... Leggi su coinlist.me (Di venerdì 26 marzo 2021) Il prezzo di Bitcoin continua a lottare vicino al valore di $ 50.000 nonostante lepositive da parte di Tesla questa settimana I Bulls non riescono a prendere il controllo Bitcoin ha faticato durante questa settimana non riuscendo a riguadagnare il livello di $ 60k. La principale criptovaluta è stata in una modalità ribassista per la maggior parte della settimana poiché gli acquirenti hanno approfittato della situazione per acquistare. Le prestazioni di Bitcoin si sono trovate nella media da quando poche settimane fa ha raggiunto il prezzo più alto di tutti i tempi andando sopra i $ 61k. Il prezzo è salito brevemente in seguito alledi Tesla, ma non si è mantenuto da quando i bears hanno ripreso il controllo del mercato. Entro la fine della settimana, il trading di Bitcoin si presenta appena sotto il segno di $ 53k ed è in calo di ...

Advertising

IacoViria : RT @GisellinaBlanco: Cari adepti, per l’appuntamento settimanale poetico con #LaSettaDeiLettori, vi propongo la raccolta Sonetti dell’amore… - ProfCampagna : RT @GisellinaBlanco: Cari adepti, per l’appuntamento settimanale poetico con #LaSettaDeiLettori, vi propongo la raccolta Sonetti dell’amore… - jacob10_78 : RT @GisellinaBlanco: Cari adepti, per l’appuntamento settimanale poetico con #LaSettaDeiLettori, vi propongo la raccolta Sonetti dell’amore… - MarinaMasala1 : RT @GisellinaBlanco: Cari adepti, per l’appuntamento settimanale poetico con #LaSettaDeiLettori, vi propongo la raccolta Sonetti dell’amore… - yenisey74 : RT @GisellinaBlanco: Cari adepti, per l’appuntamento settimanale poetico con #LaSettaDeiLettori, vi propongo la raccolta Sonetti dell’amore… -