Palestre e piscine verso la chiusura fino a maggio

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il governo è al lavoro per predisporre il nuovo decreto che sarà in vigore dal 7 al 30 aprile. In attesa di ulteriori conferme, l’esecutivo guidato da Mario Draghi, sembra essere intenzionato a puntare sulla linea dura e a concedere ben pochi allentamenti rispetto alle misure in vigorera.sembrano quindi destinate L'articolo

mauroberruto : Bene @VVezzali su rinnovo impianti sportivi e progetto Sport&periferie nel Recovery Plan. Tuttavia impianti, pales… - Luis196820 : RT @rej_panta: #Svezia:confermo, voli aerei senza tampone, scuole, piscine, terme, palestre, aperte, musei, teatri, cinema, ristoranti serv… - emamarro : RT @sportface2016: +++Tutti gli eventi sportivi in #Italia a porte chiuse sino al 30 aprile. Rimangono chiuse anche palestre e piscine+++ #… - PAOLAMALACRIDA : RT @rej_panta: #Svezia:confermo, voli aerei senza tampone, scuole, piscine, terme, palestre, aperte, musei, teatri, cinema, ristoranti serv…

Bar e ristoranti chiusi per altri 35 giorni, non ci si potrà spostare dal proprio Comune, alt alle riaperture di, teatri cinema e musei. Riaprono invece tutte le scuole sino alla ...Nella zona arancione restano chiusi cinema, teatri,, centri sportivi e musei; mentre negozi e centri commerciali potranno restare aperti nei giorni feriali. Nei festivi, invece, i ...Resteranno chiuse fino al 30 aprile le palestre e le piscine in Italia. L’annuncio è arrivato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, il quale ha comunicato la proroga delle misure attualmente in v ...E' una vera e propria beffa quella che si profila per la Sardegna: il nuovo decreto di Draghi sospende le zone gialle sino al 30 aprile, dunque la nostra Isola dovrebbe restare arancione almeno sino a ...