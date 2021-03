Niente riduzione dei pedaggi, l'Antitrust sanziona Autostrade (Di venerdì 26 marzo 2021) L'Antitrust ha sanzionato Autostrade per l'Italia con una multa da 5 milioni di euro per pratica commerciale scorretta. Secondo l'Autorità, la società 'non ha adeguato né ridotto il pedaggio nei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 marzo 2021) L'hatoper l'Italia con una multa da 5 milioni di euro per pratica commerciale scorretta. Secondo l'Autorità, la società 'non ha adeguato né ridotto ilo nei ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Niente riduzione dei pedaggi, l'Antitrust sanziona Autostrade #autostradeperl'italia - pepemanifesto : RT @PRCPadova: A distanza di un anno nulla è cambiato per mettere le scuole e chi le abita in sicurezza! Niente riduzione degli/delle alunn… - Sakurauchi_Hime : RT @Rosskitty77: @Efrem444 @EmpfindsamerS @ladyonorato Già, e pare che siano in pochi ad accorgersi che se non smettiamo di star dietro all… - Z3r0Rules : RT @Rosskitty77: @Efrem444 @EmpfindsamerS @ladyonorato Già, e pare che siano in pochi ad accorgersi che se non smettiamo di star dietro all… - Rosskitty77 : @Efrem444 @EmpfindsamerS @ladyonorato Già, e pare che siano in pochi ad accorgersi che se non smettiamo di star die… -