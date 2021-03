Napoli | Fontana su Zielinsky | ”Estro e tanto altro fanno di lui un top player”

(Di venerdì 26 marzo 2021): “, la svolta tattica nella signorilità di Zielinski. Osimhen? Le sue doti risulteranno utili per questo finale di campionato e sono certo che Gattuso riuscirà a tirare fuori le migliori qualità di questo ragazzo” Gaetano, ex centrocampista del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Magazine” sulla squadra azzurra, su Gattuso e, soprattutto, su Zielinski che considera un vero top. Queste el sue parole: IL TEMIBILE CICLO DI PARTITE DEL“Alla vigilia della scorsa settimana abbiamo evidenziato come ildovesse affrontare un ciclo di partite temibili. Ad attendere i partenopei c’erano prima i rossoneri, poi la Roma di Fonseca e nel mezzo l’infrasettimanale contro la Juve. Come noto, la ...

Il Mattino

A 24 ore dal blitz della liberazione che ha messo in ginocchio la cupola dei D'Alessandro, la camorra di Castellammare incassa un altro durissimo colpo. In tutto centosettanta anni di carcere per 18 i ...Nel corso di 'Arena Maradona' su Radio Crc è intervenuto Gaetano Fontana, ex centrocampista del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: "Zielinski ormai è un giocatore importante a livello europeo, sta dim ...