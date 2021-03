MotoGP 2021, Quartararo: 'Possiamo migliorare, ma oggi sono soddisfatto' (Di venerdì 26 marzo 2021) La prima giornata di prove libere ufficiali della stagione 2021 della MotoGP si è conclusa. I piloti hanno lavorato per preparare le qualifiche e la gara di domenica. Al termine delle FP2, le due ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 26 marzo 2021) La prima giornata di prove libere ufficiali della stagionedellasi è conclusa. I piloti hanno lavorato per preparare le qualifiche e la gara di domenica. Al termine delle FP2, le due ...

Petrux9 : Italians do it better. 2021 edition. Gli italiani lo fanno meglio. Edizione 2021. • • @KTM_Racing @Tech3Racing #KTM… - SkySportMotoGP : ? @FrankyMorbido12 davanti a tutti nelle prime libere del 2021? (?? #FP1) ?? Primi 9 in mezzo secondo, 3 italiani in… - SkySportMotoGP : ?? Tra sabbia e caldo, il circuito di Losail è impegnativo per le gomme: l'analisi in vista del primo weekend di gar… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (MotoGP 2021, Quartararo: “Possiamo migliorare, ma sono soddisfatto di oggi”) è stato… - gponedotcom : Espargarò: 'Tutti vorrebbero Dovizioso in squadra, gli ho già parlato': 'Ho scherzato sul suo passato in 125 e 250:… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP 2021 MotoGP 2021, Quartararo: 'Possiamo migliorare, ma oggi sono soddisfatto' La prima giornata di prove libere ufficiali della stagione 2021 della MotoGP si è conclusa. I piloti hanno lavorato per preparare le qualifiche e la gara di domenica. Al termine delle FP2, le due Ducati di Jack Miller e Pecco Bagnaia hanno conquistato le ...

Moto3, GP Qatar: Toba è il più veloce nelle prove libere, 6° Antonelli. GLI HIGHLIGHTS Sembra un campionato normale, finalmente. Con le incertezze del caso, legate alla prima gara. Entrano i debuttanti come Pedro Acosta , capace di firmare il miglior tempo al primo turno per chiudere il ...

Prove libere MotoGp Qatar 2021 oggi: Miller in testa nella seconda sessione QUOTIDIANO.NET Rossi: "Ho fatto un bel tempo" ma sono nono ed è la cosa bella della MotoGP perché tutti vanno forte. L'obiettivo era stare nei 10, perché domani ci sarà molto caldo. Riesco a guidare bene, ci sarà comunque da lavorare nei prossimi ...

MotoGP, Jack Miller: “Era importante riuscire a chiudere bene queste prime due sessioni” Il Motomondiale 2021 ha visto scattare oggi, venerdì 28 marzo, il fine settimana del GP del Qatar, con le prove libere che si sono disputate a Losail, valide per la prima tappa del calendario di MotoG ...

