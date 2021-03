Isola dei Famosi 2021 | Drusilla Gucci mette i brividi | “Vivo in una casa di fantasmi”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 26 marzo 2021) Una delle protagoniste di questa nuova edizione dell’deiè sicuramente. La giovane rampolla toscana ha iniziato la sua avventura in Honduras un po’ in sordina, ma poi ha iniziato a farsi conoscere dai suoi compagni. In particolare per le sue passioni: le ossa e la morte in generale. In queste ore, laha raccontato alcuni episodi di vita vissuta spiegando di abitare in unadie di conviverci tranquillamente. All’deiparla delladiSe all’esterno appare come una ragazza angelica e tranquilla, interiormentenasconde un lato “dark” che ...