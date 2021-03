Guerini, la mamma: «Vorrei salutarlo su un campo di calcio con l’inno della Lazio» (Di venerdì 26 marzo 2021) Il dolore della mamma del giovane Daniel Guerini, promessa della Lazio scomparso lo scorso mercoledì Il dolore di mamma Michela, a pochissimi giorni dalla scomparsa di Daniel, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Messaggero. LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU Lazio NEWS 24 FUNERALE – «Vorrei salutarlo su un campo da calcio con l’inno della Lazio. Era felice perché era tornato alla Lazio, aveva firmato un contratto di 3 anni. Era unico, non si abbatteva mai. Vorrei che il funerale fosse all’aperto, su un campo da calcio, con tanti palloni bianchi e celesti, con ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Il doloredel giovane Daniel, promessascomparso lo scorso mercoledì Il dolore diMichela, a pochissimi giorni dalla scomparsa di Daniel, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Messaggero. LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SUNEWS 24 FUNERALE – «su undacon. Era felice perché era tornato alla, aveva firmato un contratto di 3 anni. Era unico, non si abbatteva mai.che il funerale fosse all’aperto, su unda, con tanti palloni bianchi e celesti, con ...

