Giulia De Lellis risponde alla sua imitatrice di TikTok (Di venerdì 26 marzo 2021) Se avete TikTok o Instagram in questi giorni vi sarete sicuramente imbattuti in una ragazza bionda che imita (alla perfezione!) Giulia De Lellis. Occhi socchiusi, palpebre sbattute a ripetizione, lingua fra i denti, menzione alla nipotina e mille parole storpiate col diminutivo: c’è di tutto ed il risultato è incredibile, vedere per credere. Questa ragazza ha un nome, Alessandra Rametta, e su TikTok vanta oltre 350 mila seguaci. I video in cui imita Giulia De Lellis sono stati visti anche dalla diretta interessata che prima ha commentato con un semplice “io la amo” (sotto al post di Trash Italiano), successivamente ha spiegato come mai ha questa abitudine nell’usare i diminutivi ed i vezzeggiativi delle parole. “Sto andando ad ... Leggi su biccy (Di venerdì 26 marzo 2021) Se aveteo Instagram in questi giorni vi sarete sicuramente imbattuti in una ragazza bionda che imita (perfezione!)De. Occhi socchiusi, palpebre sbattute a ripetizione, lingua fra i denti, menzionenipotina e mille parole storpiate col diminutivo: c’è di tutto ed il risultato è incredibile, vedere per credere. Questa ragazza ha un nome, Alessandra Rametta, e suvanta oltre 350 mila seguaci. I video in cui imitaDesono stati visti anche ddiretta interessata che prima ha commentato con un semplice “io la amo” (sotto al post di Trash Italiano), successivamente ha spiegato come mai ha questa abitudine nell’usare i diminutivi ed i vezzeggiativi delle parole. “Sto andando ad ...

Advertising

Saxi1974 : @gloriasbot @Zoe09991 @tommaso_zorzi Ti aiuto io visto che sono identici a quelli della collezione di Giulia de le… - BITCHYFit : Giulia De Lellis risponde alla sua imitatrice di TikTok - waitingforthom : Comunque ho appena letto che una tipa ha dato del rifiuto umano a Giulia De Lellis, no ma chiamarla così ci rende d… - robirantucci : RT @ismylifeajoke_: Viviamo in un paese in cui 5 milioni di persone seguono Giulia de Lellis, cosa potremmo mai aspettarci? - _iisaaabel : Ma Giulia de lellis che si trucca e di sottofondo c’è LADY, adoro potente #Amici20 -