Ginnastica artistica | Enrico Casella | “L’Amanar? Un conto in allenamento | ma in gara… Si rischia di farsi male”

Torna Ginnasticomania, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della Ginnastica. Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile, è stato ospite ai nostri microfoni al termine della prima tappa della Serie A andata in scena al PalaRossini di Ancona. Il bresciano si è soffermato sull'esecuzione del difficilissimo salto Amanar (due avvitamenti e mezzo) che alcune ragazze stanno provando in allenamento, ma non ancora in gara: "Allenarsi è un conto, farlo in gara è un altro. Sono salti che sono problematici, è insidioso per quanto riguarda l'arrivo. Lo facciamo in condizioni di sicurezza, non sono convinto che valga la pena, soprattutto perché se c'è un minimo di rischio per l'incolumità ..."

