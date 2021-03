Diritti tv Serie A a DAZN: Sky non ci sta e pensa al ricorso, lo scenario (Di venerdì 26 marzo 2021) Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore Sky potrebbe presentare ricorso contro l’assegnazione dei Diritti tv della Serie A a DAZN Il prossimo triennio della Serie A sarà visibile su DAZN. Questo quanto emerso dall’Assemblea di Lega tenutasi oggi in video call ma Sky – secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore – starebbe pensando al ricorso. La motivazione del ricorso, sarebbe legata a quanto è emerso nell’assemblea della Lega Serie A di martedì 23 marzo, dove il consulente tecnico nominato da Via Rosellini per valutare i rischi e le difficoltà di connessione su internet si è riferito continuamente, anche per iscritto, all’offerta DAZN come la “proposta DAZN-Tim”. Questo dettaglio renderebbe ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore Sky potrebbe presentarecontro l’assegnazione deitv dellaA aIl prossimo triennio dellaA sarà visibile su. Questo quanto emerso dall’Assemblea di Lega tenutasi oggi in video call ma Sky – secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore – starebbendo al. La motivazione del, sarebbe legata a quanto è emerso nell’assemblea della LegaA di martedì 23 marzo, dove il consulente tecnico nominato da Via Rosellini per valutare i rischi e le difficoltà di connessione su internet si è riferito continuamente, anche per iscritto, all’offertacome la “proposta-Tim”. Questo dettaglio renderebbe ...

