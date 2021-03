Cos’è e come funziona il leasing immobiliare (Di venerdì 26 marzo 2021) Il leasing immobiliare è una formula recente che prevede un contratto di locazione molto particolare. Questo tipo di contratto non è molto conosciuto in Italia, ma presenta diversi vantaggi, tra cui un notevole risparmio economico. Alla base del funzionamento di questo meccanismo c’è il pagamento di un canone per l’acquisto di un bene, solitamente un immobile, che permette di usufruirne senza dover richiedere un finanziamento a lungo termine. Il leasing immobiliare prima casa è una valida alternativa al mutuo, che può richiedere condizioni spesso restrittive. Tra queste ci sono certamente i tassi di interesse e la durata del contratto, che, per permettere un abbassamento della rata mensile sostenibile, supera spesso i trent’anni. Infatti oltre a questi aspetti sono richieste diverse caratteristiche, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) Ilè una formula recente che prevede un contratto di locazione molto particolare. Questo tipo di contratto non è molto conosciuto in Italia, ma presenta diversi vantaggi, tra cui un notevole risparmio economico. Alla base delmento di questo meccanismo c’è il pagamento di un canone per l’acquisto di un bene, solitamente un immobile, che permette di usufruirne senza dover richiedere un finanziamento a lungo termine. Ilprima casa è una valida alternativa al mutuo, che può richiedere condizioni spesso restrittive. Tra queste ci sono certamente i tassi di interesse e la durata del contratto, che, per permettere un abbassamento della rata mensile sostenibile, supera spesso i trent’anni. Infatti oltre a questi aspetti sono richieste diverse caratteristiche, ...

