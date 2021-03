Biancavilla premiata per aver raggiunto il 65 per cento della raccolta differenziata

Advertising

Il Comune diriceverà un contributo di 78 mila euro dalla Regione Siciliana come 'Comune virtuoso', perchè nel 2019 ha superato il 65 per cento della raccolta differenziata. Un decreto firmato dal ...Il Comune diriceverà un contributo di 78 mila euro dalla Regione Siciliana come 'Comune virtuoso', perchè nel 2019 ha superato il 65 per cento della raccolta differenziata. Un decreto firmato dal ...Il governo siciliano guidato da Nello Musumeci destina 5 milioni di euro ai comuni siciliani virtuosi in tema di rifiuti solidi urbani.Cinque milioni di euro dal governo Musumeci per i Comuni siciliani virtuosi in tema di rifiuti solidi urbani. È stato pubblicato sul sito della Regione il decreto inter-assessoriale (Economia e Autono ...