Addio piccola Giulia, eri uno scricciolo di esuberanza (Di venerdì 26 marzo 2021) Giulia, la dolce Giulia, si è spenta a nove anni, dopo aver lottato contro un brutto male. Lascia la mamma Elena, il papà Alessandro e la sorellina Beatrice, ma anche un bellissimo ricordo in chi l'ha conosciuta. Durante i funerali, giovedì 25 marzo nella chiesa parrocchiale di Chiuduno, sono stati tantissimi i pensieri rivolti alla piccola, come quello delle sue maestre: "Uno scricciolo di esuberanza"; "Così generosa e sempre disponibile"; "Occhi grandi, spalancati sulla vita"; "La tua risata e i tuoi racconti rischiaravano la giornata"; "Riuscivi a trovare il lato positivo in ogni cosa che ti accadeva e a trascinare tutti nel tuo vortice di gioia"; "Averti avuta come alunna è stato un dono immenso". "Arrivederci, Giulia. Con amore, le tue maestre". "Ha insegnato a tutti noi come ...

