Xbox Game Pass aggiunge l' ex esclusiva Switch Octopath Traveler

(Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo il lancio su Nintendonel 2018, il gioco di ruolo di Acquire,, è ora disponibile su. Il titolo può essere giocato suOne e Windows 10, consentendo sia agli abbonati console che a quelli PC di vivere la sua avventura. "Otto viaggiatori, otto storie diverse. Esplora un mondo fantasy completamente nuovo in, un avvincente RPG realizzato dai creatori di Bravely Default", si legge nella descrizione ufficiale. Leggi altro...

