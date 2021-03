Verso il nuovo monitoraggio. Le regioni che rischiano la zona Rossa e quelle che possono passare in Arancione prima del lockdown di Pasqua (Di giovedì 25 marzo 2021) Cresce l’attesa per il nuovo monitoraggio dell’Iss: le regioni che potrebbero cambiare colore prima del lockdown di Pasqua. Alla vigilia del nuovo monitoraggio Iss, atteso per la giornata di venerdì 26 marzo, è possibile ipotizzare lo scenario dell’Italia vedendo, numeri alla mano, quali sono le regioni che potrebbero cambiare colore da lunedì 29 marzo. Si tratta di una settimana importante per le regioni perché porta al lockdown di Pasqua, ai tre giorni di zona Rossa nazionale disposti dal governo per limitare gli spostamenti in occasione della Pasqua e soprattutto per Pasquetta, giornata tradizionalmente dedicata alle gite ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 marzo 2021) Cresce l’attesa per ildell’Iss: leche potrebbero cambiare coloredeldi. Alla vigilia delIss, atteso per la giornata di venerdì 26 marzo, è possibile ipotizzare lo scenario dell’Italia vedendo, numeri alla mano, quali sono leche potrebbero cambiare colore da lunedì 29 marzo. Si tratta di una settimana importante per leperché porta aldi, ai tre giorni dinazionale disposti dal governo per limitare gli spostamenti in occasione dellae soprattutto per Pasquetta, giornata tradizionalmente dedicata alle gite ...

