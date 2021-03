Sylos Labini anticipa al “Secolo” lo spettacolo su Palamara: “Le toghe rosse meglio di Shakespeare” (Di giovedì 25 marzo 2021) Edoardo Sylos Labini porterà in teatro Il Sistema, il libro intervista di Alessandro Sallusti al magistrato Luca Palamara sugli intrecci tra magistratura italiana e politica. In questa intervista al Secolo d’Italia racconta come è nato il progetto. E fornisce anche qualche anticipazione non solo sulla versione teatrale, ma anche su quella per il cinema. Edoardo Sylos Labini, innanzitutto, che ne pensano Palamara e Sallusti della sua idea? “Sallusti sapeva della mia intenzione di acquistare i diritti del libro, è stato entusiasta fin da subito. Dopo averlo letto, infatti, l’ho chiamato per dirgli che sarebbe stata un’opera teatrale perfetta. Invece non ho ancora avuto modo di sentire Palamara ma sono certo che troveremo il modo per ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 marzo 2021) Edoardoporterà in teatro Il Sistema, il libro intervista di Alessandro Sallusti al magistrato Lucasugli intrecci tra magistratura italiana e politica. In questa intervista ald’Italia racconta come è nato il progetto. E fornisce anche qualchezione non solo sulla versione teatrale, ma anche su quella per il cinema. Edoardo, innanzitutto, che ne pensanoe Sallusti della sua idea? “Sallusti sapeva della mia intenzione di acquistare i diritti del libro, è stato entusiasta fin da subito. Dopo averlo letto, infatti, l’ho chiamato per dirgli che sarebbe stata un’opera teatrale perfetta. Invece non ho ancora avuto modo di sentirema sono certo che troveremo il modo per ...

Advertising

SecolodItalia1 : Sylos Labini anticipa al “Secolo” lo spettacolo su Palamara: “Le toghe rosse meglio di Shakespeare”… - Filippo_Magnani : RT @24Mattino: .@paolomieli: 'L'attore Sylos Labini ha deciso di portare in scena il libro Il Sistema di #Palamara #Sallusti' - 24Mattino : .@paolomieli: 'L'attore Sylos Labini ha deciso di portare in scena il libro Il Sistema di #Palamara #Sallusti' - PappaletteraF : Edoardo Sylos Labini porta a teatro 'Il Sistema', il libro di Sallusti e Palamara - KatiusciaPace : RT @CulturaIdentita: Dopo D'Annunzio e Nerone, @edosyloslabini porta in scena #Ilsistema, il libro inchiesta di @alesallusti e Luca Palamar… -