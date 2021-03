Salvini nel limbo

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 25 marzo 2021) Ieri, per usare un ossimoro, la Lega è stata illuminata da un cortocircuito:che bocciava le “liste di proscrizione” sul passaporto vaccinale considerato invece “fondamentale” dal ministro per il Turismo Garavaglia. Oggi, dopo aver incontrato le Regioni al Mise, Giorgetti ha dato manforte al leader: attenti alle “discriminazioni”. Un bel confronto, e un discreto paradosso per il Capitano: in mezzo come la sottiletta, tra l’attivismo della Lega “moderata e governativa” e l’opposizione dura di Fdi, ormai terzo partito nei sondaggi. “Matteo è in un– ragiona un parlamentare – I ministri gli tolgono spazio sul versante operativo, Meloni lo incalza da destra. Non ha spazio politico”., da vecchia volpe, ha fiutato il rischio da tempo. Sapeva che la “generosità” della sua “svolta europeista” lo avrebbe penalizzato, ...