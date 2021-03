Presidenti donne, ma i gruppi Pd restano in mano agli ex renziani (Di venerdì 26 marzo 2021) Tanto rumore per nulla. Nel Pd vanno via i due capigruppo ex renziani e arrivano al loro posto due donne, entrambe ex renziane. Al Senato ieri è stata eletta all’unanimità Simona Malpezzi, lombarda, designata dall’uscente Andrea Marcucci che non ne voleva sapere di passare la mano: anche Malpezzi (vicinissima a Lorenzo Guerini), che lascia il posto di sottosegretaria ai rapporti col parlamento, fa parte della corrente di base riformista ed è stata una delle più accese sostenitrici del rottamatore. Subito … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 26 marzo 2021) Tanto rumore per nulla. Nel Pd vanno via i due capigruppo exe arrivano al loro posto due, entrambe ex renziane. Al Senato ieri è stata eletta all’unanimità Simona Malpezzi, lombarda, designata dall’uscente Andrea Marcucci che non ne voleva sapere di passare la: anche Malpezzi (vicinissima a Lorenzo Guerini), che lascia il posto di sottosegretaria ai rapporti col parlamento, fa parte della corrente di base riformista ed è stata una delle più accese sostenitrici del rottamatore. Subito … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

