Per CrediFriuli un 2020 con un bilancio da record

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 26 marzo 2021) Anche nel difficile anno della pandemia,sorprende in positivo, registrando la miglior performance della sua lunga storia improntata alla trasparenza, all’affidabilità e all’attenzione verso soci e clienti. Ne è testimonianza, in primo luogo, l’utile netto dell’esercizioche ha raggiunto i 10,9 milioni di euro, ma anche gli oltre 1.000 nuovi conti correnti acquisiti che, a fine anno, hanno superato le 33.000 unità. Al 31 dicembre, le masse complessivamente amministrate si sono attestate a 2,53 miliardi di euro (+9,5 per cento), grazie alla crescita della raccolta diretta che raggiunge 1,07 miliardi di euro (+10,2 per cento) e della raccolta indiretta, pari a 522 milioni di euro (+7,7 per cento), all’interno della quale è da segnalare l’apprezzabile incremento del risparmio gestito (+10,74 per cento). Da ...