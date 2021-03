"Non si tornerà più indietro". Addio libertà, la Maglie teme il peggio: dopo la pandemia, il disastro costituzionale (Di giovedì 25 marzo 2021) A Stasera Italia c'è anche lei: Maria Giovanna Maglie. La giornalista, ospite su Rete Quattro di Barbara Palombelli, teme che su "tante cose, dopo la pandemia si possa tornare indietro". Il riferimento è alla mancanza di libertà, che - una volta finita l'emergenza coronavirus - "ci peserà" e non poco. Contraria all'obbligo vaccinale, la Maglie ricorda: "Il passaporto vaccinale non c'è nella Costituzione, si negano dei principi. Questo periodo va usato non per obbligare nessuno". Da qui l'auspicio: "Ritengo che sia doveroso raccomandare, convincere, dirottare le persone, ma non calpestare le realtà costituzionali". La Maglie si dice "poco sicura che una volta finita la pandemia si tornerà indietro". ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) A Stasera Italia c'è anche lei: Maria Giovanna. La giornalista, ospite su Rete Quattro di Barbara Palombelli,che su "tante cose,lasi possa tornare". Il riferimento è alla mancanza di, che - una volta finita l'emergenza coronavirus - "ci peserà" e non poco. Contraria all'obbligo vaccinale, laricorda: "Il passaporto vaccinale non c'è nella Costituzione, si negano dei principi. Questo periodo va usato non per obbligare nessuno". Da qui l'auspicio: "Ritengo che sia doveroso raccomandare, convincere, dirottare le persone, ma non calpestare le realtà costituzionali". Lasi dice "poco sicura che una volta finita lasi". ...

Advertising

MichelaRoi : RT @Daniele_Manca: Regioni, l'affondo di Draghi: «Trascurano anziani in favore di altri gruppi», la #durezza del premier contro le Regioni… - fabbrifa65 : RT @Daniele_Manca: Regioni, l'affondo di Draghi: «Trascurano anziani in favore di altri gruppi», la #durezza del premier contro le Regioni… - KRAKEN_2_KRAKEN : Tempo sospeso, tempo perso, tempo che non tornerà, comunque. - Daniele_Manca : Regioni, l'affondo di Draghi: «Trascurano anziani in favore di altri gruppi», la #durezza del premier contro le Reg… - giustiziereX : @marrus91 non più 'ce li mette' ma 'ce li ha messi', i soldi intendo, Jonh Elkann. Per tutta una serie di ragioni c… -

Ultime Notizie dalla rete : Non tornerà Amici 2021 serale ed.20/ Anticipazioni registrazione puntata 27 marzo: eliminato Ibla o Raffaele? Salvo cambiamenti, sembra che Maria de Filippi tornerà in studio proprio nel pomeriggio al fianco ... Mentre Arisa non ha avuto il coraggio di dire ai due che forse hanno un po' esagerato, i ragazzi di ...

Google Chrome, la navigazione sicura https diventa predefinita Per i siti che non supportano ancora HTTPS, Chrome tornerà all'HTTP quando il tentativo HTTPS fallisce (inclusi i casi in cui ci sono errori di certificato, come un mismatch di nome o un certificato ...

Belloni (Lvmh): Il lusso? Meglio del Pil. Dall’anno prossimo tornerà a crescere dell’8-10%» Corriere della Sera Salvo cambiamenti, sembra che Maria de Filippiin studio proprio nel pomeriggio al fianco ... Mentre Arisaha avuto il coraggio di dire ai due che forse hanno un po' esagerato, i ragazzi di ...Per i siti chesupportano ancora HTTPS, Chromeall'HTTP quando il tentativo HTTPS fallisce (inclusi i casi in cui ci sono errori di certificato, come un mismatch di nome o un certificato ...