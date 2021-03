Nel Pd Simona Malpezzi è la nuova Boldrini: «Dovete chiamarmi “la” presidente del gruppo» (Di giovedì 25 marzo 2021) Da oggi la chiameremo la “nuova Boldrini“, visto che al suo debutto Simona Malpezzi si allinea al verbo “Boldriniano” puntualizzando il modo in cui gradisce essere chiamata. “presidente o presidentessa? La presidente va bene”, ha chiarito la neo capogruppo del Pd, parlando con i cronisti dopo la sua elezione al Senato. Malpezzi “la presidente”, in stile Boldrini La Malpezzi, in questo caso, non si spinge al punto da chiedere di essere definita “presidentessa” o “presidenta” – cosa che neanche la Boldrini aveva fatto – ma pone il tema della definizione “femminista” in cima alle sue priorità politiche, evidentemente. “Anche nel ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 marzo 2021) Da oggi la chiameremo la ““, visto che al suo debuttosi allinea al verbo “ano” puntualizzando il modo in cui gradisce essere chiamata. “ssa? Lava bene”, ha chiarito la neo capodel Pd, parlando con i cronisti dopo la sua elezione al Senato.“la”, in stileLa, in questo caso, non si spinge al punto da chiedere di essere definita “ssa” o “presidenta” – cosa che neanche laaveva fatto – ma pone il tema della definizione “femminista” in cima alle sue priorità politiche, evidentemente. “Anche nel ...

Advertising

you_trend : Simona #Malpezzi è stata eletta come nuova capogruppo #PD al #Senato. La senatrice abbandona dunque l'incarico di s… - JCondorello : @AnselmiRossy @andsnz @Liberato54 @Simona_Manzini @peppeprovenzano @matteorenzi @JoeBiden Beh, se le elezioni lo de… - PetrisDe : I migliori auguri alla nuova presidente dei #senatori del #Pd Simona #Malpezzi e i miei complimenti per la sua elez… - simona_regina : Oggi su #Salute @repubblica @LaStampa il neuroscienziato della @Sissaschool Davide Crepaldi racconta cosa succede n… - simona_reca : Tonno in scatola, prezioso per chi fa sport (e nel lockdown) - Myfitnessmagazine -