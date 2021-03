Marco Verratti, chi è l’ex moglie Laura Zazzara: perché si sono lasciati (Di giovedì 25 marzo 2021) Marco Verratti è sicuramente un personaggio controverso soprattutto per la sua vita sentimentale. Ecco perché ha lasciato la moglie Laura Zazzara. Marco Verratti è spesso citato dai giornali di gossip e cronaca rosa, non tanto per la sua professione di centrocampista del Paris Saint Germain ma piuttosto per la sua vita privata sregolata e la sua vita sentimentale turbolenta e tormentata. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 25 marzo 2021)è sicuramente un personaggio controverso soprattutto per la sua vita sentimentale. Eccoha lasciato laè spesso citato dai giornali di gossip e cronaca rosa, non tanto per la sua professione di centrocampista del Paris Saint Germain ma piuttosto per la sua vita privata sregolata e la sua vita sentimentale turbolenta e tormentata. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

GwadaMath7 : 2 mots : Marco Verratti - er_pasca : @marco_rogerio_ Sinceramente non lo vedo proprio nei 2 di centrocampo. Io lo vedo come una mezz'ala di palleggio, u… - 7005dog : RT @goalg0ys: ?????? Marco Verratti.?????? #PSG - Foooteuse : ... and Marco Verratti ?? - MarkMirone : @marco_rogerio_ Alla Verratti nell’Italia di Mancini. Palleggiatore di appoggio a un mediano con qualche incursione offensiva -