Marchetti: ”Napoli, per Koulibaly non ci sono offerte” (Di giovedì 25 marzo 2021) Marchetti: “Zaccagni? Fin quando non si trova l’accordo c’è sempre la possibilità per altri di intervenire. Per Koulibaly non ci sono offerte” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, per parlare – tra l’altro- del Napoli, di Zacacgni e di Koulibaly. Quete le sue parole: …E’ INIZIATA L’ORA DELLE SCELTE “Gli agenti in questo periodo fanno la stessa cosa che facevano prima però è cambiata la disponibilità delle società ad accogliere determinate proposte – afferma Marchetti – E’ un po’ presto però per andare troppo nel dettaglio, mentre per altre situazioni è iniziata l’ora delle scelte. Per esempio per le panchine. Se una squadra va in Champions o no fa la ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 25 marzo 2021): “Zaccagni? Fin quando non si trova l’accordo c’è sempre la possibilità per altri di intervenire. Pernon ci” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto Luca, giornalista ed esperto di mercato, per parlare – tra l’altro- del, di Zacacgni e di. Quete le sue parole: …E’ INIZIATA L’ORA DELLE SCELTE “Gli agenti in questo periodo fanno la stessa cosa che facevano prima però è cambiata la disponibilità delle società ad accogliere determinate proposte – afferma– E’ un po’ presto però per andare troppo nel dettaglio, mentre per altre situazioni è iniziata l’ora delle scelte. Per esempio per le panchine. Se una squadra va in Champions o no fa la ...

Advertising

Enzovit : Marchetti: ''Napoli, per Koulibaly non ci sono offerte' - cn1926it : Le ultime su #Zaccagni; futuro #Koulibaly e #Mertens e dopo #Gattuso: #Marchetti a 360 gradi sul #Napoli – SKY - _SiGonfiaLaRete : #Sky, #Marchetti: '#Zaccagni? Fin quando il #Napoli non chiude qualcuno può sempre inserirsi. Per #Koulibaly non ci… - sscalcionapoli1 : Marchetti: 'Sarri-Napoli? Non è semplice un suo ritorno ma neanche così impossibile, interessano Zaccagni ed Emerso… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SKY, Marchetti: “Sarri-Napoli? Non è semplice un suo ritorno, ma neanch… -