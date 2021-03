L’Unione Piloti ricevuta dal Sindaco di Leporano

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 25 marzo 2021) Nella giornata di ieri, 24 marzo, il Presidente deldi porto – CLC Vincenzo Bellomo – ha fatto visita al Municipio di, in provincia di Taranto. A riceverlo il primo cittadino Vincenzo Damiano. ?è una delle due formazioni sindacali che rappresentano idi porto, la cui attività viene riconosciuta dalla legge come servizio pubblico e di interesse fondamentale per la sicurezza della navigazione. Al tradizionale saluto di benvenuto suggellato dalla scambio dei Crest, è seguito un momento di reciproca conoscenza, nel corso del quale il Comandante Bellomo, ha avuto modo di fornire alDamiano, un dettagliato quadro dei tratti operativi che contraddistinguono l’attività deidi porto, in ...