L’olio di palma rischia di innescare la prossima pandemia?

(Di giovedì 25 marzo 2021) (Foto: Barcroft Media/Getty Images)Che la perdita di habitat e biodiversità fosse un problema serio lo si sapeva, ma c’è voluta unache ha messo in ginocchio il mondo per capire quanto serio potesse essere: gli animali, per non estinguersi, si spostano e si portano dietro i loro virus, spesso sempre più vicini all’essere umano. Cambiamenti climatici e deforestazione sono ritenuti tra i principali responsabili, ma metterci un freno potrebbe non essere sufficiente. Perché, in realtà, non sono le uniche cause. A sottolinearlo è un nuovo studio, appena pubblicato sulla rivista Frontiers in Veterinary Science, che per la prima volta mette in relazione il rimboschimento scriteriato (in particolare le piantagioni per la produzione di olio di) con la frequenza di focolai di malattie che potrebbero diffondersi al genere umano su scala globale. Lo ...