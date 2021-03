Italia-Irlanda del Nord in diretta e streaming: dove vedere il match oggi (Di giovedì 25 marzo 2021) Italia-Irlanda del Nord è la prima partita delle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar. La Nazionale di Roberto Mancini si prepara a scendere in campo questa sera giovedì 25 marzo 2021 alle ore 20.45 con un avversario ostico e molto fisico anche se gli Azzurri avranno il favore del pronostico. Obiettivo tre punti in modo da partire al meglio nel girone.Italia-Irlanda del Nord, le probabili formazionicaption id="attachment 1112383" align="alignnone" width="801" Italia-Irlanda del Nord (getty images)/captionAncora qualche dubbio di formazione per entrambi i ct. L'Italia dovrebbe affidarsi a Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Per quanto ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 25 marzo 2021)delè la prima partita delle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar. La Nazionale di Roberto Mancini si prepara a scendere in campo questa sera giovedì 25 marzo 2021 alle ore 20.45 con un avversario ostico e molto fisico anche se gli Azzurri avranno il favore del pronostico. Obiettivo tre punti in modo da partire al meglio nel girone.del, le probabili formazionicaption id="attachment 1112383" align="alignnone" width="801"del(getty images)/captionAncora qualche dubbio di formazione per entrambi i ct. L'dovrebbe affidarsi a Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Per quanto ...

