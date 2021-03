HP Sport al via della stagione tricolore Autocross (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo un 2020 da incorniciare HP Sport si prepara a tornare nel 2021 nella serie tricolore di Autocross, che avrà inizio questo fine settimana sul nuovo tracciato di Gattinara (VC). La scuderia romana sarà impegnata con due vetture, con al volante due campioni confermatissimi. Stefano Visentini, originario di Latina, ritorna nella classe Buggy di cui è detentore del titolo nazionale, mentre nella categoria Superbuggy sarà il padovano Davide Casarin a difendere lo scudetto. Entrambi si sono fatti valere anche nel campionato europeo CEZ-FIA, dove hanno lottato per la vittoria finale. Nel 2020, Casarin ha concluso al terzo posto nella sua categoria, mentre Visentini ha conquistato il titolo di vicecampione del Vecchio Continente. HP Sport successi all’Autocross di Ravenna HP Sport ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo un 2020 da incorniciare HPsi prepara a tornare nel 2021 nella seriedi, che avrà inizio questo fine settimana sul nuovo tracciato di Gattinara (VC). La scuderia romana sarà impegnata con due vetture, con al volante due campioni confermatissimi. Stefano Visentini, originario di Latina, ritorna nella classe Buggy di cui è detentore del titolo nazionale, mentre nella categoria Superbuggy sarà il padovano Davide Casarin a difendere lo scudetto. Entrambi si sono fatti valere anche nel campionato europeo CEZ-FIA, dove hanno lottato per la vittoria finale. Nel 2020, Casarin ha concluso al terzo posto nella sua categoria, mentre Visentini ha conquistato il titolo di vicecampione del Vecchio Continente. HPsuccessi all’di Ravenna HP...

Ultime Notizie dalla rete : Sport via Il tour di Tommaso Paradiso rinviato al 2022: le nuove date Il tour di Tommaso Paradiso è stato rinviato al 2022 per via della pandemia. L'artista non si è perso d'animo e ha rincuorato i fan sul suo profilo ufficiale ... al Palazzo dello Sport; Domenica 10 ...

Juventus, Marco Materazzi provoca Pavel Nedved sui social Siamo molto tranquilli, sulla via che volevamo e manteniamo questa strada. Ha tutto per diventare un grandissimo allenatore, anche perché "grandissimo" lo diventi dopo dieci, quindici, venti anni di ...

Grottammare, area sport nel parco di via Copernico Il Resto del Carlino Basket, Giulianova gioca bene ma vince la corazzata Cividale Dron con due triple provava a dare il là alla fuga della Globo (54-40 al 28') ma Battistini, autore di 12 punti nel solo terzo periodo, e Chiera, con un canestro sulla sirena, davano il via al secondo ...

Ginnastica: ritmica; tutta Coppa del Mondo in diretta su La7 La Federazione Ginnastica d'Italia e La7 SpA, siglano un accordo storico che porterà sulle emittenti del Gruppo Cairo Communication tutta la World Cup di Ginnastica Ritmica 2021, manifestazione qualif ...

