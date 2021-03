Gessica Notaro dopo l’intervento | «Che gioia | inizio a riconoscermi»

(Di giovedì 25 marzo 2021) «È stato un momento molto intenso e ricco di emozioni. Ansia, paura, adrenalina, entusiasmo, infinita gioia». Gessica Notaro ritrova se stessa e lo racconta su Instagram. «Ricomincio a vedere il mio vero volto», dice dopo il nuovo intervento, l’ennesimo dopo essere stata vittima di un’aggressione da parte del suo ex compagno che le ha sfigurato il viso.

, la sua rivincita è finalmente vicina. Nella giornata di ieri la bellissima Miss ha potuto vivere un'emozione meravigliosa. Finalmente le sono stati apportati al viso degli interventi ...potrebbe presto rivedere allo specchio il suo vero volto. A quattro anni da quell'aggressione che l'ha sfigurata, da parte del suo ex compagno, la modella si è sottoposta ad un ...L'ultimo intervento chirurgico di ricostruzione facciale unisce estetica e funzionalità per Gessica NotaroGrande gioia per Gessica Notaro nel percorso di recovery dopo il suo incidente. L'ex finalista ...LA STORIAMILANO La prima vita di Gessica Notaro finisce la sera del 10 gennaio 2017, quando l'ex compagno Edson Tavares la sfigura rovesciandole sul volto una bottiglia di acido. Lei aveva trovato la.