Ergastolo ostativo, non vorrei essere nei panni di un magistrato di sorveglianza (Di giovedì 25 marzo 2021) Non vorrei essere un magistrato di sorveglianza chiamato a valutare la concessione dei benefici penitenziari ad un detenuto condannato all’Ergastolo per reati di mafia. Nessuno di noi vorrebbe, perché quel magistrato potrebbe trovarsi nella condizione di essere minacciato, di subire interferenze odiose. Eppure è quel che potrebbe accadere se la Consulta deciderà di assecondare l’Avvocatura generale dello Stato in merito alla decisione di cancellare il cosiddetto “Ergastolo ostativo”, cioè quello che impedisce ad un mafioso in carcere di venirne fuori solo se decide di pentirsi e collaborare con lo Stato, provando la rottura del patto mafioso con la rete di criminalità di cui era parte. Nella seduta di martedì 23 marzo l’Avvocatura, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Nonundichiamato a valutare la concessione dei benefici penitenziari ad un detenuto condannato all’per reati di mafia. Nessuno di noi vorrebbe, perché quelpotrebbe trovarsi nella condizione diminacciato, di subire interferenze odiose. Eppure è quel che potrebbe accadere se la Consulta deciderà di assecondare l’Avvocatura generale dello Stato in merito alla decisione di cancellare il cosiddetto “”, cioè quello che impedisce ad un mafioso in carcere di venirne fuori solo se decide di pentirsi e collaborare con lo Stato, provando la rottura del patto mafioso con la rete di criminalità di cui era parte. Nella seduta di martedì 23 marzo l’Avvocatura, ...

Advertising

fattoquotidiano : Ergastolo ostativo, Maria Falcone: “Non indebolire norme costate sangue”. Salvatore Borsellino: “Così è una resa al… - petergomezblog : Ergastolo ostativo, libertà condizionale anche per i mafiosi che non collaborano? La Consulta verso il verdetto. A… - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: #ERGASTOLO OSTATIVO 'Non vorrei essere nei panni di un magistrato di sorveglianza' @stefanialimiti - ilfattoblog : Ergastolo ostativo, non vorrei essere nei panni di un magistrato di sorveglianza - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: #ERGASTOLO OSTATIVO 'Non vorrei essere nei panni di un magistrato di sorveglianza' @stefanialimiti -