Advertising

Agenzia_Ansa : La Duma russa (la camera bassa del parlamento) ha approvato un disegno di legge che permette a Vladimir Putin di ca… - periodicodaily : Duma approva legge che consente a Putin di ricandidarsi #Duma #Putin @Billa42_ - Billa42_ : Duma approva legge che consente a Putin di ricandidarsi - transnazionale : Russia: Duma approva legge che permette nuova elezione Putin #spaziotransnazionale informa - mariadiscozia : #Russia: #Duma approva legge che permette nuova #elezione #Putin - Ultima Ora - ANSA.... Dio ti prego fa che sia ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Duma approva

Agenzia ANSA

Larussa (la camera bassa del parlamento) ha approvato in terza lettura il un disegno di legge che permette a Vladimir Putin di candidarsi nuovamente alla presidenza. Secondo una delle disposizioni ...La legge approvata dallaprevede che i candidati alla presidenza abbiano un'età minima di 35 anni e abbiano vissuto per almeno 25 anni consecutivi in Russia, senza mai essere stati cittadini o ...La Duma russa ha dato l’ok in terza lettura al disegno di legge che permette a Vladimir Putin di ricandidarsi come presidente della Federazione per altri due mandati. Secondo una delle disposizioni em ...La legge approvata dalla Duma prevede che i candidati alla presidenza abbiano un’età minima di 35 anni e abbiano vissuto per almeno 25 anni consecutivi in Russia, senza mai essere stati cittadini o ...