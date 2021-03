Cuzzupi (Ugl): anche i docenti devono poter scegliere tra Dad e didattica in presenza (Di giovedì 25 marzo 2021) Comunicato Ugl scuola - La proposta lanciata dal presidente del Codacons, Carlo Rienzi, circa la coesistenza delle lezioni in presenza e in didattica a distanza, getta le basi per una valutazione realistica del momento alla quale va però aggiunto anche il punto di vista del personale docente chiamato direttamente in causa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 marzo 2021) Comunicato Ugl scuola - La proposta lanciata dal presidente del Codacons, Carlo Rienzi, circa la coesistenza delle lezioni ine ina distanza, getta le basi per una valutazione realistica del momento alla quale va però aggiuntoil punto di vista del personale docente chiamato direttamente in causa. L'articolo .

