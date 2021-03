Covid 19 in Campania: parte il passaporto vaccinale (Di giovedì 25 marzo 2021) Regione Campania: 170mila card già consegnate e altre 4 milioni già ordinate per i cittadini che sottoporranno al vaccino anti Covid 19. De Luca: “Utilissime per far ripartire il turismo”. La Regione Campania comunica che ad oggi sono state consegnate 170.000 card di avvenuta vaccinazione al personale sanitario che ha completato la somministrazione con la Leggi su 2anews (Di giovedì 25 marzo 2021) Regione: 170mila card già consegnate e altre 4 milioni già ordinate per i cittadini che sottoporranno al vaccino anti19. De Luca: “Utilissime per far ripartire il turismo”. La Regionecomunica che ad oggi sono state consegnate 170.000 card di avvenuta vaccinazione al personale sanitario che ha completato la somministrazione con la

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IN CAMPANIA PARTE IL “PASSAPORTO VACCINALE” Ecco i dettagli?? - fanpage : Parte il passaporto vaccinale in Campania - Adnkronos : #Passaportovaccinale: per voi deve essere obbligatorio? Può aiutare a rilanciare la nostra economia? - Frances26181877 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IN CAMPANIA PARTE IL “PASSAPORTO VACCINALE” Ecco i dettagli?? - aranciaverde : RT @laGigogin: Covid, i mercati possono riaprire: ordinanza in arrivo in Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania Utilizziamo gli anticorpi monoclonali! Abbiamo il diritto di riceverli per la nostra salute! ...è importante conoscere tutti i movimenti che si verificano a livello mondiale sulla questione Covid ... è in sperimentazione allo Spallanzani di Roma, in Toscana e in Campania. In queste tre Regioni, ...

Covid, in Campania somministrate 718.190 dosi di vaccino L'Unità di crisi della Campania ritiene "opportuno segnalare due dati, che hanno un peso enorme nella campagna di vaccinazioni della Campania". Il primo è che "la Campania ha 15mila dipendenti in ...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Anche la Puglia in rosso scuro nella mappa Ue BRUXELLES - La Puglia si aggiunge a Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Campania e Provincia di Trento tra le aree ad alta incidenza di contagio Covid, colorate in ...

In Campania parte il passaporto vaccinale: cos'è e a cosa serve Le prime 170mila card sono state consegnate dalla Regione ai cittadini che hanno completato la somministrazione del vaccino. De Luca: ''L’obiettivo è utilizzare tale certificazione per rilanciare inte ...

...è importante conoscere tutti i movimenti che si verificano a livello mondiale sulla questione... è in sperimentazione allo Spallanzani di Roma, in Toscana e in. In queste tre Regioni, ...L'Unità di crisi dellaritiene "opportuno segnalare due dati, che hanno un peso enorme nella campagna di vaccinazioni della". Il primo è che "laha 15mila dipendenti in ...BRUXELLES - La Puglia si aggiunge a Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Campania e Provincia di Trento tra le aree ad alta incidenza di contagio Covid, colorate in ...Le prime 170mila card sono state consegnate dalla Regione ai cittadini che hanno completato la somministrazione del vaccino. De Luca: ''L’obiettivo è utilizzare tale certificazione per rilanciare inte ...