CIAO DANIEL | NON POSSIAMO CREDERCI

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 25 marzo 2021) Una tragedia, nella serata di ieri, ha sconvolto la Lazio e il mondo del calcio. Un’altra vita spezzata troppo in fretta. È morto a Roma all’età di 19 anniGuerini, calciatore della Lazio Primavera. Un incidente stradale all’incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e Viale dei Romanisti: Guerini, intorno alle 20, era con due amici a bordo di una Smart ForFour che, si è scontrata frontalmente con una Mercedes Classe A. I due coetanei disono stati trasportati in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata e all’Umberto I, mentre il conducente della Classe A è stato trasportato in ospedale in stato di shock. Per, invece, non c’è stato nulla da fare.Guerini era nato a Roma il 21 marzo del 2002, 19 anni compiuti da poco. Dopo aver giocato due anni nei Pulcini della Roma, nel 2016 entra nel settore ...